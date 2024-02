Sarzana Tonelli chiede di intervenire sui cimiteri

La situzione dei cimiteri sarzanesi, in particolare quello cittadino di via Falcinello e della frazione di Marinella, è di forte disagio e le lamentele sulla condizione della manutenzione sono quotidiane. Problematiche che il consigliere comunale di opposizione Andrea Tonelli ha evidenziato presentando una interrogazione dalla quale, però, non ha ricevuto risposte soddisfacenti. "Mi è parso di capire - ha spiegato Tonelli - che ci sia poca conoscenza da parte dell’assessore sullo stato dei nostri cimiteri e lo ha confermato nelle risposte fornite nel consiglio comunale. Mi sarei aspettato che con un gesto di responsabilità avesse avviato urgentemente un piano di messa in sicurezza per quelle zone di pericolo a tutela di chi giornalmente li frequenta". Il consigliere comunale di minoranza ha ricordato l’assenza della procedura destinata ad edificare nuovi loculi visto che gli ultimi sono stati consegnati nel 2015. "Questa volta almeno non è colpa di quelli di prima - prosegue - ma adesso bisognerebbe mettere mano alle infiltrazioni d’acqua, ai distacchi delle soffittature e dei materiali lapidei, salvaguardare lo stato della cappella mortuaria per altro impreziosita dalle tele del maestro Piero Colombani ma anche gli angoli del cimitero di Sarzana destinati a discariche e anche l’avvio di una nuova proceduta informatica sulle concessioni. Credo che gli uffici e l’assessore di competenza dovrebbero svolgere una maggior attività di controllo per rendersi conto della realtà".