Sarzana: Soffitta e Calandriniana, cultura spicca il volo

La tradizione continua. Le storiche rassegne organizzate dal Comune di Sarzana che fanno parte della "vita" cittadina di agosto ovvero la Soffitta nella Strada e la Calandriniana sono da ieri ufficialmente partite. Già in mattinata gli espositori avevano completato l’allestimento delle bancarelle nel centro storico così come tutto era già pronto per il taglio del nastro in piazza Calandrini per l’inaugurazione del laboratorio di pittura all’aperto. Una doppia cerimonia quella che ha aperto le due attesissime rassegne: in piazza Calandrini insieme al vice sindaco Carlo Rampi e all’assessore Luca Ponzanelli accompagnati dai consiglieri Clelia Devoto, Massimo Battaglia e Andrea Pizzuto era presente anche Clara Mazzini la moglie di Graziano Dagna che insieme a Giuliano Diofili fu l’inventore della Calandriniana. Presenti anche Lorenzo Forcieri e Federico Galantini dell’Associazione legata alla mostra che affianca l’amministrazione comunale nell’organizzazione. Naturalmente già pronti i protagonisti che nelle prossime due settimane realizzeranno i quadri sotto gli sguardi dei visitatori e turisti: Sara Antonacci, Selene Bertagnini, Gianmaria Brizzi, Vanessa Cocchetti Covani in arte Edi Corallo, Roberto Merlino, Stefano Russo, Michelangelo Toffetti , Roberto Merlino, Hajar Maarouf. Alla Soffitta nella Strada, che festeggia il suo 59^ anno dalla fondazione, partecipano una quarantina di espositori. Un numero decisamente inferiore rispetto agli anni d’oro ma che deve tener conto anche della concorrenza nel settore antiquario cresciuto in tante città italiane. E dalla settimana prossima torna la Mostra Nazionale dell’Antiquariato alla Firmafede curata dal Comune in collaborazione dell’associazione antiquaria.

m.m.