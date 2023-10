’Sarzana si può!’ riavvia le attività. Un anno ricco di appuntamenti

Con una bella serata conviviale alla Baracca dell’aviatore di Luni sono state riavviate le attività dell’associazione civico-culturale Sarzana si può! dopo la pausa estiva. L’Associazione, attiva da giugno 2021, ha promosso nel corso di questi due anni diverse iniziative pubbliche per contribuire ad informare la collettività su temi e problemi riguardanti in particolare il nostro territorio, come l’ultimo incontro di fine marzo sulla questione del disagio giovanile organizzata con il contributo di alcuni studenti del liceo scientifico Parentucelli. Il presidente Marco Balzi e la vicepresidente Roberta Ambrosini in apertura di serata hanno ringraziato e salutato i numerosi partecipanti anticipando brevemente le prossime iniziative che partiranno già da fine ottobre. "La serata – conclude l’associazione – è stata animata da buon cibo, musica e divertimento e tante nuove idee sono scaturite per continuare un percorso di impegno serio e proficuo per diffondere e difendere i valori civici e democratici in cui la nostra comunità si riconosce".