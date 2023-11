Sarzana, scontro sui servizi sociali. Il Pd chiede confronto con i dati

L’attacco, non troppo velato, sferrato dal primo cittadino Cristina Ponzanelli durante la presentazione della carta dei servizi sociali e indirizzato a una certa politica che per ottenere consenso soffia sulle paure della gente alimentando allarmismi su temi delicati come la sanità o la destrutturazione dei servizi sociali, ha scatenato una reazione tra le fila del Pd, che rilancia le accuse al mittente invitando sindaco e assessore alle politiche sociali a un confronto pubblico con dati alla mano. "Le prestazioni dell’emporio della solidarietà sono sospese dalla fine di maggio – spiega il segretario dem Marco Baruzzo -. Per i 156 beneficiari selezionati tramite bando nessun nuovo stanziamento dallo scorso anno sino a inizio ottobre, quando con 26 mila euro si sono coperte le prestazioni erogate dal gestore del servizio fino agli ultimi giorni di maggio. E se l’emporio della solidarietà, fondato nel 2013, è ancora in piedi il merito è del costante apporto della Fondazione Carispezia".

E passando alla polemica sull’organico in forza nel settore dei servizi sociali, che attualmente può contare su 3 assistenti sociali più l’apporto della dottoressa Carchini che ha raggiunto il pensionamento, Baruzzo prosegue: "Ci accusano di fare politica sui bisogni dei cittadini, ma ci pare che la trasparenza sia il primo debito da onorare. È giusto chiarire che l’ultima delle assistenti sociali è stata assunta grazie a fondi esclusivamente statali, mentre un’altra è stata assunta per sole 24 ore settimanali".

"La dottoressa Carchini – ha concluso il segretario cittadino del Pd - fatta eccezione per i primi giorni seguiti al suo pensionamento, ha cessato ogni forma di collaborazione volontaria con l’ufficio dei servizi sociali. Anche ammesso che questa collaborazione volontaria fosse proseguita, non ci pare serio e responsabile subordinare il funzionamento di un servizio essenziale alla disponibilità personale e volontaria, lodevolissima, di una professionista che ha già dato molto".

Elena Sacchelli