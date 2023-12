Sarzana ’Sconti’ sull’Imu a chi affitta i fondi in città

Agevolazioni per il pagamento dell’Imu per i proprietari dei fondi sfitti che nel 2024 procederanno a affidare in locazione l’immobile, mentre a crescere a partire dal nuovo anno sarà l’imposta di soggiorno che per un hotel a 3 stelle passerà da 1,50 a 2,50 euro al giorno. Con l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 si andrà a chiudere, questo pomeriggio – con seduta convocata alle ore 17 – la trilogia o "la tetralogia" così come era stata definita ironicamente dal vicesindaco e assessore Carlo Rampi, dei consigli comunali dedicati allo spinoso tema del bilancio. Dopo la presentazione del bilancio di previsione svoltasi senza discussione lo scorso 14 dicembre e la presentazione del Dup del 21 dicembre, oggi si procederà all’approvazione della corposa pratica. Ridurre l’indebitamento dell’ente e portare avanti la lotta all’evasione fiscale, ma anche rimpolpare, attraverso nuove assunzioni, l’organico della macchina comunale. Riqualificare lo stadio Miro Luperi, poter finalmente vedere i bambini varcare la soglia delle nuove Poggi e procedere con la ricostruzione del plesso Carducci, ma anche vedere finalmente concludersi i lavori che insistono nella piscina di Santa Caterina. Questi alcuni degli obiettivi fissati che, con ogni probabilità, scalderanno gli animi dei consiglieri pronti a riunirsi per l’ultima seduta dell’anno.

E.S