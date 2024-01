"Sarzana, ritardi nel Piano eliminazione barriere architettoniche evidenziano insensibilità politica in 30 anni"

"Il Piano eliminazione delle barriere architettoniche, è obbligo di legge dal 1986 e sottolineando i ritardi di questa città l’opposizione è riuscita a evidenziare la propria insensibilità in 30 anni di governo". Clelia Devoto, capogruppo di “Cristina Ponzanelli sindaco” e presidente della commissione servizi alla persona, replica a Sabina Ambrogetti di ’Sarzana protagonista’ che ha sollecitato chiarezza sul Peba, mai approdato in consiglio. Per Devoto, "in cinque anni Cristina Ponzanelli ha avviato il Peba affidato all’architetto Luca Marzi. Tra i tanti interventi realizzati, gli abbattimenti delle barriere architettoniche e le riqualificazioni dei marciapiedi di via Paci, piazza Terzi e via Nave. Il Peba, che è già stato presentato, sarà realizzato in questa legislatura. Nei prossimi mesi la commissione servizi alla persona ascolterà l’esperto sullo stato del piano, che sarà adottato affrontando decenni di ritardo. Sarzana è stata costruita cementificando, senza sensibilità per chi ha bisogni speciali, colpisce che chi vanta sensibilità sul tema abbia sostenuto come candidato sindaco uno dei protagonisti di questa totale mancanza di visione", conclude riferendosi a Renzo Guccinelli.