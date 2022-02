Sarzana rialza la testa e adesso punta alla zona play off scudetto

Sarzana (La Spezia) 21 Febbraio 2022 - La salvezza ormai è acquisita e per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation la permanenza nel campionato di serie A1 di hockey su pista è il primo obiettivo stagionale. Adesso nel mirino dei rossoneri c’è la fascia play off campionato che può davvero diventare una realtà oltre che ben figurare negli impegni che restano in Eurolega. A ricaricare lo spirito della formazione sarzanese la vittoria straordinaria conquistata contro la capolista Trissino che prima dell’impegno sulla pista di Sarzana non aveva mai perso e ottenuto due pareggi a intervallare l’eccezionale serie di vittorie. I veneti restano comunque saldamente al comando della classifica con 46 punti. Intanto nell’ultima partita del turno il Forte dei Marmi si è imposto 7 a 3 sulla pista del Correggio salendo al quarto posto con 34 punti dietro il lontano Trissino e la coppia Lodi e Bassano a una sola lunghezza. I sarzanesi mercoledì saranno di scena in Piemone ospiti del Vercelli, formazione neo promossa ma rivelazione del campionato.