’Sarzana protagonista’ Tiberi sarà capogruppo

In attesa del primo consiglio comunale dell’amministrazione Ponzanelli bis, la minoranza si sta organizzando per portare avanti una dura opposizione per i prossimi cinque anni. È stato costituito ’Sarzana protagonista’, gruppo consiliare composto dal candidato sindaco per il centro sinistra Renzo Guccinelli, da Roberto Loni e da Matteo Tiberi che sarà capogruppo. "Lavoreremo per costruire in città un’opposizione che risponda ai bisogni dei cittadini – ha spiegato l’ex primo cittadino Guccinelli, che dopo 18 anni di assenza rientrerà in consiglio comunale –. Inizieremo sin da subito a lavorare per arrivare a una rivalutazione della sanità pubblica e del nostro ospedale".

La prima seduta della nuova legislatura fissata per le 18 di martedì avrà a oggetto la convalida del sindaco e dei consiglieri, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del consiglio comunale, l’elezione della commissione elettorale comunale e la presa d’atto d’individuazione dei gruppi consiliari. All’ordine del giorno, anche la comunicazione di avvenuta nomina della giunta comunale.

Giunta che a oggi – e a più di due settimane dalle elezioni del 14 e del 15 maggio che hanno sancito la riconferma di Cristina Ponzanelli alla guida della città – non è ancora definita, sebbene ci sia più di un’ipotesi praticamente assodata come quella di Luca Ponzanelli (assessore per la lista Toti), la probabilissima riconferma di Stefano Torri (Lega) quale assessore alla sicurezza e il ruolo di vicesindaco per l’ex presidente del consiglio comunale Carlo Rampi (Fratelli d’Italia).

Elena Sacchelli