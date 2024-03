Sarzana Pavimentazione storica: "Delusi dai lavori di ripristino"

Dopo aver ricevuto segnalazioni dalla cittadinanza e aver fatto presente al consiglio comunale, tramite un’interrogazione del consigliere Andrea Tonelli, quello che fino allo scorso mese era lo "stato indecoroso" in cui versava la pavimentazione storica del centro, l’associazione ’Sarzana protagonista’, costola del gruppo consigliare presieduto da Matteo Tiberi, è tornata ad intervenire sullo stato della pavimentazione storica di Sarzana sui lavori di ripristino eseguiti il 28 e il 29 febbraio. "Se questi sono i lavori definitivi siamo totalmente insoddisfatti – ha spiegato la presidente dell’associazione Laura Tonarelli – e ne denunciamo l’assoluta approssimazione. Se prima ci era stato detto che la colata di bitume era stata dettata dall’emergenza di intervenire a stretto giro, queste palettate di calce presenti nella centralissima via Mazzini non rappresentano un ripristino consono della pavimentazione di uno degli accessi principali al centro cittadino". E.S