Sarzana Nel cimitero c’è l’eternit: "Necessari interventi urgenti"

Troppo eternit nel cimitero comunale ma la determina con la quale il Comune ha affidato l’intervento a una ditta specializzata parla di ’pulizia’ consistente nella rimozione di aghi di pino e piante rampicanti. Una soluzione che il consigliere Rosolino Vico Ricci (Pd) ha ritenuto insufficiente per la soluzione della problematica e per questo ha interpellato la giunta per una una valutazione più attenta del materiale presente nel camposanto cittadino di via Falcinello. "Numerose coperture di cappelle e altri edifici all’interno del cimitero sono di eternit con alta probabilità di amianto ma nella determina non c’è riferimento alla rimozione delle lamine in cemento, ma solo di pulizia del tappeto di aghi di pino sulla copertura del locale usato come ricovero attrezzi, oltre alla di piante rampicanti in una delle coperture delle torrette perimetrali poichè all’interno delle stesse potrebbero essere presenti nidi di insetti e roditori". Rosolino Vico Ricci ha chiesto all’amministrazione comunale una precisa mappatura cittadina di tutti i manufatti esistenti in cui sia contenuto amianto.