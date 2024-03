Sarzana Incidente in viale XXI Aprile. Auto si ribalta e finisce nel canale

L’auto si è ribaltata nel canale, restando in precario equilibrio su un fianco. Ma per fortuna per il conducente non ci sono state gravi conseguenze. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, in viale XXV Aprile, nel comune di Sarzana, quando per cause ancora in via di accertamento la vettura è finita del canale che scorre parallelamente alla strada. Sul posto oltre ai soccorsi e una pattuglia della polizia locale per i rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sarzana con un autopompaserbatoio e una campagnola. Mentre tre operatori mettevano in sicurezza il veicolo per evitare movimenti accidentali, altri due operatori hanno raggiunto l’abitacolo per estrarre il conducente e consegnarlo al personale medico dell’unità Delta 2 di Sarzana e della Pa di Luni per le cure del caso. Fortunatamente il livello dell’acqua del canale era molto basso. Dalla caserma della Spezia è stata fatta intervenire un’altra squadra di due persone con autogru che, unitamente alla squadra di Sarzana, ha provveduto al recupero del veicolo.