Sarzana, gli appuntamenti del centrosinistra con gli elettori

Doppio appuntamento domenicale per il candidato sindaco Renzo Guccinelli. Il rappresentante del centrosinistra incontra i sarzanesi a partire dalle 12.30 con l’aperitivo offerto in piazza Caduti di via Fani alla Trinità. Dalle 19 alle 20.30 Guccinelli sarà in piazza Luni per una grande festa con musica e spettacolo a cura di Magicaboola. Mercoledì alle 18 arrivano l’onorevole Maria Elena Boschi e la senatrice Raffaella Paita per salutare il candidato e i componenti della lista Italia Viva Azione che fa parte della coalizione a sostegno di Guccinelli al point elettorale di piazza San Giorgio. Sempre oggi, Matteo Bellegoni candidato sindaco del Partito Comunista Italiano incontra insieme ai componenti della lista i simpatizzanti al centro sociale Arci Bradia. L’appuntamento con la grigliata di autofinanziamento è dalle 13. Domenica al point elettorale di piazza Matteotti invece per la candidata Federica Giorgi del Movimento Cinque Stelle insieme ai rappresentanti del partito e della lista civica a sostegno "Sinistra per Sarzana".