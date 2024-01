Sarzana Corso di difesa personale gratuito riservato alle donne

Un corso di difesa personale gratuito per le donne residenti nel Comune di Sarzana e nei comuni limitrofi che intendono acquisire abilità base nella difesa personale. Su proposta dell’assessore alla sicurezza Stefano Torri, la Giunta Ponzanelli ha dato mandato alla polizia locale di programmare una serie di incontri teorico- pratici a cura di un pool di istruttori di difesa personale e di psicologi rivolti a un massimo di 50 donne.

"L’amministrazione Ponzanelli – si legge nell’atto illustrato dall’assessore Torri – ritiene di accogliere favorevolmente ogni iniziativa finalizzata a rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscano discriminazione diretta e/o indiretta nel confronti delle donne, innalzando il livello percettivo e cognitivo di quest’ultime in relazione alle situazioni di pericolo e ad acquisire sicurezza in se stesse”.

I corsi avranno cadenza settimanale e si svolgeranno presso i locali della tensostruttura comunale. Per la loro realizzazione il Comune ha stanziato 1400 euro offrendo alle donne interessate di usufruirne in modo gratuito. "Essere al fianco delle donne – dice l’assessore Torri – significa anche aiutarle a sentirsi più sicure e a saper riconoscere i segnali di potenziali pericoli. Per questo pensiamo che questo corso tenuto da professionisti sia uno strumento utile per aiutare molte donne e un ulteriore strumento di attenzione che in qualche modo aiuta a tenere alta l’attenzione. Questo corso è una realtà sulla quale contano molte donne: sono decine, negli anni, che hanno partecipato alle lezioni e che ci chiedono di proseguire con questo progetto. D’altro canto questa amministrazione intende le politiche della sicurezza fondamentali e intende contonuare a investire su tutto ciò che può favorire la prevenzione a tutela dei soggetti più deboli".