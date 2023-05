Sarzana civica Seggio sfumato per dieci voti

Per dieci voti soltanto, la seconda lista di Cristina Ponzanelli, ’Sarzana civica’ (361 voti ossia il 3,4%), non ha ottenuto un seggio in consiglio: lo avrebbe strappato a Fratelli d’Italia, che in forza del quoziente leggermente maggiore ha ottenuto il terzo. Sarebbe stata l’apoteosi per la sindaca rieletta, che comunque esce vincitrice in prima persona dalle comunali, dato che la sua altra lista civica, ’Cristina Ponzanelli sindaco’, ha comunque conquistato 4 seggi, con 2048 voti e il 19,1% che la consacrano mprima forza politica della città, lasciandone 6 alle altre forze della coalizione di centrodestra che la sosteneva: 3 FdI e uno ciascuno a Totiani, Forza Italia e Lega.

Ieri la sindaca al secondo mandato ha giurato in municipio e la commissione ha proceduto alla convalida degli eletti. Ponzanelli ha ora 10 giorni per convocare la prima seduta di consiglio che dovrà svolgersi entro i successivi 10 giorni. A ieri non erano ancora fornalmente iniziate le riunioni di maggioranza per la composizione della nuova giunta: la forza delle liste civiche metterà a dura prova la composizione del quadro con gli alleati partiti tradizionali, nessuno dei quali sembra intenzionato a rinunciare ad almeno un assessorato. Una ipotesi plausibile è che il consiglio venga convocato per lunedì 5 giugno e che quindi mercoledì 31 maggio o giovedì 1 giugno possa essere annunciata la nuova giunta.

Anna Pucci