Sarzana, cardiologia riabilitativa un’eccellenza nazionale

Sarzana, 26 ottobre 2023 – Sono passati vent’anni dal 2003, quando il dottor Giansalvatore Filorizzo – allora primario di Medicina - ebbe l’intuizione di mettere in piedi a Sarzana il reparto di Cardiologia riabilitativa. Un’eccellenza nazionale quella del San Bartolomeo portata avanti con passione e dedizione dall’equipe guidata dal primario Daniele Bertoli, che nel 2018 è stata riconosciuta tra i 5 migliori centri italiani per progetti di ricerca. E ieri mattina proprio nella palestra attrezzata situata al terzo piano del nosocomio, alla presenza del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, del sindaco Cristina Ponzanelli e dell’assessore alla sanità Carlo Rampi, il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro e il dottor Bertoli hanno esposte le varie attività portate avanti da quel reparto che da quando è nato ha consentito di arginare la mobilità passiva attraendo anche utenza dalla Toscana e le migliorie che nel futuro prossimo vi verranno apportate per rendere ancora più prezioso il contributo della Cardiologia riabilitativa.

«Il nostro è un gruppo di lavoro multidisciplinare – ha spiegato il dottor Bertoli – che oltre a cardiologi e infermieri comprende anche psicologi, pneumologi, nefrologi e infettivologi. Il nostro scopo è quello di ottenere la stabilizzazione clinica del paziente dopo un intervento acuto, ottimizzare la terapia, prescrivere e implementare l’attività fisica, gestire il disagio socio-emotivo e fornire un counseling specifico". Il reparto sarzanese lavora in stretto contatto con il reparto di cardiologia per acuti della Spezia e con le cardiochirurgie di Massa e Rapallo, svolge attività riabilitativa in regime degenziale, in day-hospital e ambulatoriale. Un’attività consistente quella portata avanti quasi ininterrottamente – la pausa forzata è stata quella necessariamente dettata dalla pandemia da covid – che ogni anno effettua circa 600 ricoveri tra gli acuti affetti da scompenso cardiaco e altre patologie cardiologiche. Dal 2017 in collaborazione con Oncologia è anche attivo un ambulatorio cardio-oncologico in grado di erogare, con accesso diretto, oltre 500 prestazioni all’anno per pazienti oncologici che necessitano di valutazioni cardiologiche cliniche o strumentali.

«Grazie al dottor Bertoli e alla sua squadra per il lavoro che svolgono ogni giorno – ha commentato il direttore generale Paolo Cavagnaro -. Abbiamo già bandito un avviso per incrementare il numero di medici di Cardiologia Riabilitativa e presto arriveranno anche nuove attrezzature all’avanguardia". Parole di immensa gratitudine e soddisfazione sono arrivate anche dal primo cittadino Cristina Ponzanelli, dall’assessore Carlo Rampi e da Gianmarco Medusei, in rappresentanza di regione Liguria.

Elena Sacchelli