Sarzana Calcinacci da un palazzo. Auto danneggiata in via Landinelli

Per fortuna sul marciapiede non stava passando nessuno perchè la ’pioggia’ di calcinacci caduta dall’ultimo piano del palazzo avrebbe potuto davvero fare molto male. Ci ha rimesso soltanto una Fiat 500 regolarmente parcheggiata in via Landinelli che ha riportato danni alla carrozzeria. Il fuoriprogramma l’altro pomeriggio in via Landinelli, nel centro di Sarzana, proprio sull’angolo con piazza Garibaldi. All’improvviso si è staccata dal cornicione del palazzo una striscia di intonaco cadendo sull’automobile. Sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno recintato la zona per poi rimuovere le parti ancora potenzialmente a rischio di crollo. Interventi anche i carabinieri di Sarzana e polizia municipale. A poca distanza, in piazza Luni, una donna ha fatto invece conoscenza con i piastroni sollevati inciampando e cadendo rovinosamente a terra. Nelle vicinanze si stava svolgendo la festa della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo e i volontari sono immediatamente arrivati in suo soccorso per medicarla.