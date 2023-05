Sarzana, bagno di folla per Conte. Dal leader il sostegno a Giorgi: "Sanità e sociale da tutelare"

Sarzana, 6 maggio 2023 – “Governo stai sbagliando! Le persone in difficoltà vanno fatte sbarcare e subito, inutile procrastinare le loro sofferenze". Questo l’appello lanciato a Sarzana dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e indirizzato a Roma, con chiaro riferimento al caso Geo Barents. Se non è stato semplice per l’ex presidente del consiglio dei Ministri raggiungere piazza De Andrè – luogo in cui era fissato il suo comizio a sostegno della candidata a sindaco Federica Giorgi – non è stato certo a causa della delegazione di no vax presente in piazza con striscioni. A intrattenere il presidente pentastallato sono stati i passanti che, in via Landinelli, gli sono accorsi incontro per farsi un selfie con l’ex presidente del consiglio.

Qualche difficoltà invece nell’incontro nelle ore successive a Massa dove il leader del M5s è stato aggredito al volto da un contestatore no vax. Ma ritornando all’incontro sarzanese, Conte ha chiesto attenzione alla sanità pubblica che con i fondi del Pnrr ha un’opportunità storica per implementare i servizi offerti ai cittadini, alle politiche sociali che devono andare incontro ai bisogni della cittadinanza e all’ambiente che necessita di essere rispettato con interventi di mobilità dolce e orientati alle energie rinnovabili. "Siamo europeisti e lo abbiamo dimostrato più volte – ha aggiunto il leader pentastellato –. Non a caso battendoci a testa alta siamo riusciti a portare in Italia 209 miliardi che non possono essersi persi per inettitudine, perché così si rischia di perdere credibilità. Noi, gli incompetenti, siamo riusciti a portare il Pil del Paese all’11% nel biennio più duro dal dopoguerra, quello della pandemia. Un miracolo che non si verificava dagli anni ‘60".

Conte si è poi concentrato sul caso sarzanese in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. "A Sarzana, come nel resto d’Italia, la sanità pubblica è in affanno. Il sistema non è adeguato e voi cittadini qui siete scesi in campo a migliaia nell’autunno del 2021 per chiedere miglioramenti. Sostenere Federica significa tutelare la sanità pubblica, rafforzare il sociale ed essere sicuri che dal giorno del suo insediamento si inizierà a lavorare per concretizzare il suo programma".

"Quest’amministrazione a difesa della sanità non ha fatto niente in 5 anni – ha detto la candidata Giorgi – e adesso a 10 giorni dalle elezioni si presenta il progetto del Pnrr per implementare i servizi sanitari di prossimità. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, non c’è una progettualità e lo dimostra la mancanza di un Puc. Manca l’attenzione al sociale e si preferisce tutelare gli interessi dei privati. Non c’è nemmeno un piano antenne e ha concluso: "A Sarzana sembra che ci si vergogni ad appartenere a un partito politico e vada invece di moda definirsi civici. Noi del Movimento non abbiamo paura e la verità è che chi ha sempre dimostrato di essere civico, nella vicinanza ai bisogni dei cittadini, siamo noi".