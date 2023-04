Sarzana al voto I candidati sindaci incontrano i cittadini

Verrà presentata stamani la lista del Terzo Polo a sostegno del candidato sindaco Renzo Guccinelli. Alle 11.30 la coalizione di Italia Viva-Azione svelerà i nomi degli aspiranti consiglieri che corrono nel centrosinistra nell’incontro organizzato al point elettorale aperto in piazza San Giorgio, inizio di via Pietro Gori. E stamani alle 10.45 al point di via Mazzini saranno presentati i singoli candidati delle due liste civiche "Cristina Ponzanelli sindaco" e "Sarzana civica" che sostengono la sindaca in carica. Domenica pomeriggio al Loggiato Gemmi saranno presentati i componenti della lista Unione di Centro, che fa parte della coalizione di centrodestra Fd’I, Lega, F.I. e Avanti Sarzana.