Sarzana, al via petizione dell’Anpi Chiedono certezze sulla sede

Un murale dedicato ai principi dell’antifascismo in attesa di conoscere quale destinazione avrà la sede dell’Anpi sezione di Sarzana da anni aperta all’interno del Vecchio Mercato di via Terzi. La richiesta è partita con una raccolta di firme dell’associazione dei partigiani, Arci Valdimagra e Anppia che in questi giorni stanno distribuendo in vari negozi cittadini i moduli da firmare. La petizione verrà poi consegnata in Comune per ottenere l’autorizzazione sia a dipingere una parete della struttura che per avere rassicurazioni sulla nuova collocazione della sede. Il timore di ritrovarsi senza un punto di ritrovo è motivato dagli interventi che il Comune di Sarzana sta predisponendo sull’edificio che è la casa dell’Hockey Sarzana, società sportiva che necessita di ampliare gli spazi in particolare per realizzare nuovi spogliatoi. Insomma una situazione ancora da chiarire. E l’occasione della consegna delle firme sarà dunque ideale anche per stabilire se, eventualmente, sia stata prevista una nuova sistemazione