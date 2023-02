Sara narra il lockdown Foto simbolo premiata

LA SPEZIA

La fotografa spezzina Sara Canonici è stata la più giovane artista protagonista dell’esposizione "Premio Marche 2022- Biennale d’Arte Contemporanea" svoltasi al Palazzo Ducale di Urbino, affiancata da una cinquantina di nomi illustri del panorama artistico tra pittori, illustratori, fotografi e scultori. Un talento di casa nostra che, oltre ad essersi fatta apprezzare sul territorio, sta suscitando ammirazionale crescente al di là di esso, come nel caso dell’esposizione in terra marchigiana.

Il Premio Marche, organizzatodall’A.M.I.A. (Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche) risulta tra le più prestigiose manifestazioni del Centro Italia, viene svolto da oltre 40 anni ed è aperto ai creativi nati nella regione Marche o operanti in essa, come nel caso di Sara, con profonde radici spezzine.

Sara, figlia di un dipendente civile della Difesa, è infatti nata qui nel 2000; scopre la fotografia all’età di 13 anni e coltiva questa passione tutt’oggi, oltre a quella per la musica e per il design. Nell’estate 2017, a Milano, affianca come assistente personale il fotografo Beppe Brancato. Due anni dopo, si trasferisce nelle Marche per proseguire gli studi e iscriversi alla Poliarte Accademia di Belle Arti e Design, dove sta per laurearsi in Graphic & Web Design. Sara vene selezionata per partecipare all’edizione del Premio Marche 2022 nella categoria fotografi.

L’opera scelta per l’esposizione si intitola “Logoramento dell’Anima” (2020) e fa parte del progetto “Quarantine Days: My Point Of View”, un viaggio introspettivo che racconta il periodo del primo lockdown. "Un titolo struggente, che fa riferimento alla sofferenza e alla sensibilità, fili conduttori tra l’arte e l’artista. Uno specchio rotto che riflette tutto e niente. Riflette la vita di tutti e di nessuno" dice Sara parlando della sua opera.