Sabato in via Roma, dalle 15, congresso degli iscritti del circolo Pd di Santo Stefano. Verranno presentate e discusse le mozioni dei candidati alla segreteria nazionale Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein. Al termine si procederà al voto riservato agli iscritti, dal quale emergeranno i nomi dei due candidati che si confronteranno alle primarie aperte del 26 febbraio. Le assemblee proseguono anche a Sarzana: oggi dalle 17,30 alle 20,30 al centro sociale di Bradia; sabato dalle 14,30 alle 17,30 all’Arci di Nave per Nave e Sarzanello e dalle 15,30 alle 18,30 al centro sociale San Lazzaro per gli iscritti di San Lazzaro e Marinella. Domenica dalle 10,30 alle 13,30 nella sede Pd di piazza Matteotti per centro storico e Trinità.