"Santo Stefano Magra: La Lega replica al Pci sull'accoglienza"

La Lega risponde al Pci respingendo le accuse di politica di "basso livello" in riferimento alle posizioni dei consiglieri comunali Silvio Ratti e Eleonora Aiesi sulla destinazione di una parte dell’asilo Civoli ad ospitare dieci donne con figli piccoli richiedenti protezione internazionale. I due rappresentanti leghisti sono stati criticati dal Pci. "Ribadisco – ha spiegato Roberta Pompei segretaria Lega Val di Magra – per evitare strumentalizzazioni, che non siamo contrari all’accoglienza ma, come ci era stato e ci viene tuttora richiesto da diversi cittadini, avremmo preferito che i migranti venissero destinati ad un’altra struttura. Abbiamo portato la voce dei santostefanesi in un luogo deputato al dialogo e discutere della questione è stato assolutamente legittimo".