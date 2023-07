"SANTO STEFANO MAGRA: Ispirati a Andrea Purgatori per il tema di Percorsi" - Rassegna Culturale Ricorda Giornalista con Verità e Giustizia

Avrebbe dovuto essere uno degli ospiti più attesi della prossima rassegna culturale "Percorsi" in programma a Santo Stefano Magra dal 24 al 27 agosto. La morte improvvisa del giornalista Andrea Purgatori, volto conosciutissimo per la conduzione della trasmissone Atlandite, è stata accolta con grande tristezza anche a Santo Stefano Magra. Infatti proprio il giornalismo di inchiesta e la sua tenacia nella ricerca delle verità era stata la fonte di ispirazione della quarta edizione della manifestazione. "E’ stata ptoprio la figura del giornalista - ha ricordato la sindaca Paola Sisti - il punto di riferimento del tema di questa stagione che è dedicata proprio alla verità. Insieme a Giacomo Loprieno organizzatore della rassegna abbiamo pensato di invitare Andrea Purgatori che ho sempre apprezzato per la chiarezza delle sue inchieste e la professionalità con quale ha sempre trattato temi estremamente delicati e la sua partecipazione avrebbe chiuso in grande stile una rassegna ancora una volta ricca di ospiti eccezionali". La sua serata sarebbe stata quella conclusiva di domenica 27 agosto in piazza della Pace, nel borgo di Santo Stefano Magra portando il proprio contributo con una chiacchierata-intervista dal titolo "Memoria e verità". Sicuramente avrebbe ricordato temi a lui molto cari sui quali non ha mai spento l’attenzione continuando a chiedere giustizia e verità: dalla tragedia di Ustica al rapimento di Emanuela Orlandi. Gli organizzatori dell rassegna valuteranno nelle prossime ore come organizzare una serata per ricordare Andrea Purgatori.

m.m.