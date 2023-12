Santo Stefano rimane senza gas, gravi disagi per oltre 200 famiglie

Santo Stefano Magra (La Spezia), 18 dicembre 2023 - Il borgo di Santo Stefano Magra è rimasto al freddo e senza il pranzo della domenica. Soltanto nella tarda serata di ieri, dopo il black out iniziato sabato a mezzogiorno, in alcune abitazioni è tornato il gas a uso domestico riaccendendo fornelli ma soprattutto alimentando i riscaldamenti. Il disagio per non poter cucinare è stato in qualche modo affrontato ma sopportare il freddo della notte e non poter utilizzare acqua calda è stato davvero pesante per le oltre 200 famiglie che improvvisamente si sono trovate coinvolte nel grande guasto. Le squadre di Italgas hanno lavorato senza sosta, compresa la fascia notturna di sabato, alternandosi nella ricerca del guasto che si è manifestato poco dopo mezzogiorno di sabato. Sul principio si era pensato ad un guasto momentaneo poi invece l’assenza si è prolungata in modo sospetto iniziando così a mettere in agitazione i residenti del centro storico, la parte colpita dal problema. E così è arrivata la notte senza alcuna soluzione.

Ieri pomeriggio dopo che i tecnici hanno indididuato il problema è iniziato il porta a porta degli operatori che hanno controllato personalmente i fornelli e le calderine per scongiurare le situazioni di pericolo. I diretti interessati al disagio hanno sopportato tutto sommato con pazienza il problema e qualcuno ha anche offerto alle squadre di lavoratori generi di conforto, non certamente caldi non avendo la possibilità di prepararli se non con i fornelli alimentati dalle bombole. Una domenica trascorsa in casa in attesa dell’arrivo del personale di servizio incaricato del controllo prima di dare il via libera alla riaccensione. Fino alla serata di ieri però non tutte le utenze si sono però rimesse in moto ma il problema dovrebbe essere completamente risolto nel corso della mattinata.

La sindaca Paola Sisti e gli assessori hanno seguito con attenzione la situazione sollecitando la compagnia erogatrice del servizio a trovare la causa del guasto proprio per contenere il problema soprattutto per la cittadinanza più anziana. "Il guasto è stato riparato - ha spiegato la prima cittadina santostefanese Paola Sisti - e i tecnici hanno verificato il funzionamento all’interno delle abitazioni. Se qualcuno non avesse ancora ricevuto il controllo domiciliare per riaprire le singole utenze può comunicarlo al Comune che provvederà immediatamente a avvisare la ditta".