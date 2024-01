Santo Stefano, allarme furti in casa: "Servono più luci e telecamere". Mozione di Ratti e Aiesi della Lega

Più luci e telecamere come deterrente alle visite dei soliti ignoti. I furti nelle abitazioni e le presenze sospette avvistate in paese negli ultimi tempi che hanno tenuto in ansia il borgo di Santo Stefano Magra e predisposto servizi mirati da parte delle forze dell’ordine hanno portato i consiglieri comunali Eleonora Aiesi e Silvio Ratti della Lega a presentare una mozione alla sindaca Paola Sisti e all’assessore alla sicurezza Jacopo Alberghi per chiedere una maggiore illuminazione delle strade e l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.

"Da tanti anni – ricordano i consiglieri Aiesi e Ratti – la Lega portato all’attenzione dell’amministrazione comunale la questione della sicurezza e già più volte abbiamo avanzato le richieste che ora ribadiamo anche alla luce di un preoccupante incremento dei furti e dei tentativi di furto che si è registrato a Santo Stefano Magra in queste ultime settimane. Come abbiamo già più volte sostenuto con interpellanze e mozioni, riteniamo necessario migliorare l’illuminazione pubblica ed installare telecamere in punti strategici del territorio". I rappresentanti dell’opposizione consigliare hanno elencate le zone particolarmente a rischio proprio perchè scarsamente illuminate. "Si tratta delle vie XXVII Gennaio, già oggetto di una precedente interrogazione, il tratto di Giosuè Carducci dietro il cimitero, via della Barca, dei Castellari, Vecchia del Piano, Feletti e Don Ravini. Chiediamo quindi di predisporre un piano urgente di potenziamento degli impianti della pubblica illuminazione, a partire da queste strade che i cittadini ci hanno più volte segnalato, sia per la prevenzione che per lasicurezza dei pedoni". Silvio Ratti e Eleonora Aiesi ricordano infine la richiesta di installazione di telecamere presentata in consiglio comunale non appena entrata in carica la nuova amministrazione. "Ma venne bocciata - concludono - e invece le immagini oggi farebbero molto comodo alle forze dell’ordine per le indagini sui furti che sono stati commessi".

m.m.