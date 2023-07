Sanità e assunzioni Le scelte future per la città all’esame del consiglio

Dopo una pausa estiva durata all’incirca un mese, in settimana torna a riunirsi il consiglio comunale di Sarzana. É stata infatti convocata dal presidente del consiglio Raffaella Plicanti(FdI), per questo venerdì alle 15.30, la prossima seduta consigliare. Tanti i punti all’ordine del giorno di quello che si preannuncia essere un consiglio comunale all’insegna delle recriminazioni reciproche. Tra le pratiche che verranno trattate infatti, oltre a diversi debiti fuori bilancio, sarà infatti anche discussa la mozione presentata dai gruppi di opposizione (Partito democratico e sarzana Protagonista) a tema sanità. E proprio sulla scia delle rassicurazioni sul futuro dell’ospedale San bartolomeo che la minoranza ha chiesto a gran voce in diverse occasioni il presidente della Commissione Servizi alla persona Clelia Devoto aveva provveduto a convocare, lo scporso lunedì 17 luglio - l’assemblea cui aveva partecipato anche il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro. Rassicurazioni sui paventati rischi di chiusura e privatizzazione del pronto soccorso che secondo la presidente Devoto - da noi contatta nei giorni scorsi - sono certamente arrivate. Ma basteranno anche per la minoranza?

Tra le pratiche che potrebbero far innescare un dibattito acceso anche quella relativa al Piao: il piano integrato di attività e organizzazione recentemente approvato dalla giunta comunale e propedeutico a poter procedere a nuove assunzioni di personale per l’anno corrente. Ma primo dell’inizio della seduta di venerdì pomeriggio, e per l’esattezza alle 15,15, saranno anche fornite le risposte alle interrogazioni che nell’arco degli ultimi mesi sono state protocollate dalla minoranza, tutte targate Pd. Alla consigliera Beatrici Casini sarà infatti motivata l’interruzione del servizio che si era registrata nell’ufficio protocollo circa un mese fa, al consigliere Vico Ricci verrà invece spiegato dettagliatamente come l’amministrazione intende intervenire per fronteggiare il caldo e le ondate di calore, mentre al consigliere Franco Musetti verrà data risposta sulla gestione e i servizi in essere - e quelli mancanti - che riguardano l’ampia spiaggia libera di marinella. Sempre al consigliere Vico Ricci (Pd), verrà data risposta alla richiesta di reperimento di una nuova sede dell’Anpi, anche se come noto pochi giorni fa la sezione sarzanese dell’associazione nazionale partigiani italiani ha trovato spazio al Quarto Piano, edificio conquistato alla criminalità organizzata e gestito da Libera.

Elena Sacchelli