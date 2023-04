San Lazzaro e Sarzanello Formalizzate le istanze di autorizzazione per le due antenne

La richiesta di autorizzazione per l’installazione di due antenne è stata depositata al Suap del Comune di Sarzana da parte della società Cellnex Italia a servizio del gestore di telefonia mobile Wind 3. Si tratta di due impianti sui tre previsti in città. Almeno per ora, considerato che in assenza del piano delle antenne comunale potrebbero essere presentate altre richieste anche da altre compagnie.

Gli uffici dunque hanno ufficialmente ricevuto la domanda per il posizionamento delle antenne in via Fontananera e in via Sarzanello. Nel primo caso in realtà l’iter si era già mosso in passato ma prevedeva l’accordo tra il gestore e un privato residente nella zona di San Lazzaro che avrebbe messo a disposizione un terreno in prossimità dell’ex Fratellanza Agricola. Una posizione troppo vicina alle abitazioni e per questo contestata dai residenti che hanno chiesto l’intervento dell’amministrazione. Dopo mesi di silenzio, tra Comune e Cellnex si è arrivati all’accordo di spostare il progetto di qualche centinaio di metri. L’antenna sorgerà quindi in un terreno comunale al confine con viale XXV Aprile sempre a San Lazzaro. L’affitto della compagnia telefonica verrà versato al Comune e destinato a opere di riqualificazione della frazione.

L’altro procedimento in corso riguarda il quartiere di Sarzanello, entrato nello "scambio" proposto dal Comune a Cellnex. La società infatti aveva già raggiunto un accordo con un privato e aperto il cantiere per piazzare un antennone di oltre 20 metri in via del Fortino nella collina della Fortezza. La protesta dei residenti e lo spettro di azioni legali difficilmente sostenibili da parte dell’ente hanno portato al baratto: due antenne al posto di una. Quindi, dopo aver escluso la Fortezza, in cambio arriveranno le antenne a Sarzanello e all’interno del complesso dell’ex scuola XXI Luglio. Per il momento però è stata depositata la richiesta riguardante l’installazione nell’area verde alla periferia cittadina. In cambio dell’antenna verrà illuminata l’area verde e sistemato il campetto da calcio. Operazione inizialmente contestata in una serie di riunioni ma di fatto appoggiata dalla Consulta di Sarzanello. Non hanno trovato invece conferma le voci di una antenna nel quartiere di Crociata.

Massimo Merluzzi