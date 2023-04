San Francesco e san Domenico L’incontro

Le celebrazioni dell’ottavo centenario francescano, che culmineranno nel 2026, hanno già preso il via. Nel 2023 ricorrono 8 secoli da una delle tradizioni che Francesco d’Assisi ha consegnato alla Chiesa: il presepe, realizzato per la prima volta a Greccio la notte di Natale 1223. Prendono così il via numerose iniziative, tra cui il ciclo “E’ tradizione che andando scalzi ...” che il centro di formazione e cultura Niccolò V ha messo in cantiere a Sarzana, antica sede diocesana erede di Luni, città che, attraversata dall’asse principale della via Francigena, fu tra le prime sedi francescane tra Toscana e Liguria. Esiste una tradizione secondo la quale lo stesso san Francesco vi sarebbe passato, incontrando, sulle sponde dell’antico guado del torrente Calcandola, san Domenico di Guzman, fondatore dell’ordine domenicano. Sabato si discuterà di questo: sono indubbi i legami tra i due ordini “mendicanti”, francescani e domenicani, che all’inizio del Duecento si assunsero l’onere di promuovere un’ampia riforma della Chiesa di allora. Il convegno si terrà dalle 9.30 nella sala dell’ex tribunale.