Samuele Bragazzi diventa accolito

Sabato prossimo alle 18 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Molicciara di Castelnuovo Magra, iIl vescovo Luigi Ernesto Palletti, nel corso della celebrazione della messa, conferirà infatti il ministero dell’accolitato al seminarista Samuele Bragazzi, della parrocchia di Ceparana, che al Sacro Cuore svolge in questo periodo il suo ministero di collaborazione. L’accolitato – spiega il notiziario settimanale della diocesi – "è l’ultimo “passaggio” nel cammino di preparazione al sacerdozio prima del diaconato. In diocesi sono alcuni anni che, a causa del rarefarsi delle vocazioni, non veniva conferito un accolitato". Samuele Bragazzi, come gli altri seminaristi spezzini, svolge gli studi teologici presso il seminario arcivescovile di Genova, alternandoli con il servizio a Molicciara e con la comunità del seminario diocesano a Sarzana.