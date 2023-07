Salvataggio Colpito da infarto a bordo di una nave

E’ intervenuto l’elicottero “Nemo 3” della base aeromobili della Guardia Costiera di Sarzana per salvare la vita a un uomo colpito da infarto a bordo della nave passeggeri Tanit, della compagnia Tunisia Ferries, a 20 miglia nautiche a largo di Genova. L’allarme è scattato la sera del 24 luglio, intorno alle 23.10, e la Direzione marittima di Genova ha chiesto l’intervento dell’elicottero dalla base sarzanese mentre la motovedetta CP830 ha garantito un supporto aggiuntivo. L’equipaggio ha fatto sì che l’elicottero giungesse per tempo in soccorso al malcapitato: sul posto, a causa delle avverse condizioni meteo marine che non consentivano il trasbordo del paziente via mare, il personale aerosoccorritore è stato calato con il verricello sul ponte di volo insieme al personale medico del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta che, valutate le condizioni del passeggero, ha provveduto a stabilizzarlo per consentirne il trasporto all’ospedale San Martino di Genova. Il felice epilogo della vicenda – sottolinea la Guardia costiera sarzanese – evidenzia "l’importanza di disporre di risorse e personale altamente qualificato, pronto a operare nei contesti più disparati, contribuendo così a garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. Nel vivo della stagione estiva, è utile ricordare a tutta l’utenza del mare massima prudenza e non esitare, in caso di necessità, a contattare il numero per le emergenze in mare 1530".