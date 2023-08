"Salvare la memoria della fabbrica delle donne"

La fabbrica delle donne. Per un momento alla fine degli anni Trenta la cava Filippi si era affidata soprattutto al lavoro femminile in quanto molti uomini erano al fronte. E proprio questa memoria storica del lavoro è stata rilanciata da Piero Donati nel suo appello lanciato affinchè il nuovo corso non cancelli il ricordo. Ne è passato del tempo dentro quei capannoni ormai corrosi dal degrado diventati per 100 mila metri quadri di proprietà del Comune di Castelnuovo Magra e per 33 mila della società Stil (società turistica immobiliare lunense) con la quale l’ente sta da tempo affrontando un piano di scambio per rilanciare l’area. Per anni la storia della Filippi è stata esaminata nelle aule del Tribunale fino a ottobre del 2018 quando la Corte di Appello ha definitivamente accolto la linea presentata dall’avvocato Maria Luisa Zanobini consegnando al Comune di Castelnuovo Magra le "chiavi" della struttura. L’ultima proprietà Ecobonifiche infatti dopo l’utilizzo della cava per estrarre argilla e successivamente per lo scarico dei residui di marmo avrebbe dovuto mettere a punto una serie di opere di sistemazione dell’area, compresa ovviamente la bonifica. La società chiuse i battenti e la cava rimase "cristallizzata" salvo essere frequentata da abusivi e vandali. Da anni è recintata proprio per evitare che qualche curioso possa avventurarsi tra i capannoni ancora coperti da instabili lastroni di vetro. Dopo un braccio di ferro durato 15 anni avviato dalla giunta del sindaco Alberto Tognoni, proseguita dal collega Marzio Favini è arrivata 5 anni fa la sentenza che ha messo in moto il primo cittadino Daniele Montebello che vorrebbe arrivare alla vigilia della scadenza del suo secondo mandato con un regalo se non altro ben avviato per salutare i castelnovesi. Forse.

m.m.