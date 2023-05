Salt, interventi sulla bretella Chiuso lo svincolo di Vezzano

Lavori notturni sul tratto autostradale Santo Stefano-La Spezia interessato dalle opere di riqualificazione previste dal gestore Salt. La manutenzione dei paletti guardiavia iniziati nei giorni scorsi, creando non poche code e ritardi soprattutto negli orari di punta, verranno eseguiti in orario notturno dalle 22 di domani, sabato, fino alle 6 di domenica. Salt ha ordinato la chiusura dello svincolo di Vezzano al chilometro 103+200 della A15 carreggiata ovest provvedendo ai preavvisi con pannelli a messaggio variabile e con cartellonistica provvisoria. Un intervento che ha congestionato la viabilità e sollevato lamentele anche sulla Cisa nel territorio di Santo Stefano Magra dove, contemporaneamente, si sta lavorando alla realizzazione della rotatoria all’ingresso del paese con intersezione con via 27 Gennaio. Cantiere questo aperto da Anas