Salt completa lavori di miglioramento a Luni Mare, riaperta area di sosta

Sono stati completati gli interventi di miglioramento e ampiamento delle barriere antirumore previsti da Salt nella tratta autostradale Genova-Livorno che costeggia l’abitato di Luni Mare. Con la conclusione dei lavori è stata riattivata l’area di sosta autostradale in prossimità del tunnel multimediale di Luni chiusa proprio per consentire le operazioni. "Un ringraziamento a Salt - ha comunicato il Comune di Luni - per l’attenzione sempre dimostrata alla risoluzione dei problemi della comunità lunense con l’impegno ad interagire con tutti coloro che a vario titolo operano sul nostro territorio, per garantire a tutti le migliori condizioni possibili di sicurezza ed ambientali".