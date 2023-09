Sagra dell'Uva e del Vino a Vezzano: Sfilata dei Rioni, Gara di Pigiatura e Serata Latino-Americana

Oggi giornata di festa a Vezzano con la sagra dell’uva e del vino, iniziata nei giorni scorsi con alcume manifestazioni collaterali. Alle 10 si svolgerà la Sfilata dei Rioni in costumi tradizionali accompagnati dalla banda musicale Giacomo Puccini di Vezzano e dal gruppo storico sbandieratori Levanto. Fino alle 11,30 i più piccoli potranno essere impegnati nel laboratorio creativo per bambini "12 chicchi" a cura della coop Zoe in piazza del popolo, dove ci sarà lo spettacolo "Bizzarri equilibri" con Lello Clown. Pomeriggio intrigante con l’esibizione itinerante (da rione Borgo a San Giorgio) del gruppo folk Amixi de Boggiasco, gli spettacoli di giocoleria itineranti nei rioni a cura di Fem Spettacoli. Alle 17 si entra nel vivo della gara con l’ultima sfida prima della premiazione, la gara dei vendemmiatori. Dopo l’aggiudicazione del palio, ci sarà uno spettacolo circense con il Circus show on Fortunello & C. a Vezzano basso. La sagra si concluderà con la serata latino-americana a cura della scuola di ballo salsa major . Per tutto il giorno ci saranno le bancarelle, la mostra fotografica "Vezzano e i suoi incantevoli scorci" a cura dell’associazione Vezzano e oltre all’Ospitale di San Nicola in via Roma. Funzionerà il servizio bus-Navetta da e per Fornola (Piazzale Motorizzazione Civile) al fcimitero di Vezzano basso dalle 9 alle 22 ogni trenta minuti. Oggi ci saranno l’estemporanea di pittura a cura del M° Viani lungo la scalinata del castello che porta alla torre pentagonale, i giochi di legno medioevali artigianali per bambini e adulti a cura di Alessandro Terzo nella piazza della torre pentagonale.