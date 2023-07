Saggio di Theatre dance L’inedita “Pannocchia”

Sala gremita, applausi e risate per il musical che il ’Theatre dance’ ha proposto alcune sere fa al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Si è trattato dell’esibizione di fine anno e utilizzare il palcoscenico del prestigioso teatro cittadino è ormai una consuetudine per la scuola di danza e teatro fondata da Gianfranco Petricciani e Marina Fontanini che, come sempre, porta sul palco l’intera famiglia del Theatre dance, dalle piccole danzatrici-attrici di cinque anni ai performers ultra sessantenni.

Lo spettacolo allestito, “L’avventura di Pannocchia”, ha liberamente rivisitato la nota fiaba “Pinocchio” di Carlo Collodi. Una reinterpretazione in chiave divertente ma anche educativa – spiegano Petricciani e Fontanini –, dato che si è voluto puntare sul messaggio della bellezza di essere unici e della capacità di superare la tendenza troppo diffusa alla massificazione, accettando, ma soprattutto facendo accettare agli altri, la propria diversità.

Ballo, recitazione e canto sono stati sapientemente dosati per offrire al pubblico uno spettacolo piacevole e coinvolgente, frutto di un lungo e curato lavoro di preparazione da parte di insegnanti e allievi. E da settembre la scuola di danza e teatro ripartirà con una nuova avventura.