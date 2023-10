Sabbadini, quale futuro?: "Favorevoli al recupero. Non allo smantellamento"

"Siamo a favore del recupero, ma contro lo smantellamento della casa di riposo comunale che continua a rappresentare il tassello irrinunciabile di un welfare pubblico e di prossimità". Parole che arrivano dal Partito democratico cittadino che torna ad alimentare la polemica sulla Sabbadini. La casa di riposo è recentemente finita al centro dell’attenzione di partiti e sindacati, a seguito della spiegazione data dall’assessore alla sanità Carlo Rampi, che ha confermato come l’edificio presenti più d’una criticità strutturale rispondendo all’interrogazione presentata lo scorso 5 settembre dal consigliere Renzo Guccinelli (Sarzana Protagonista). "Colpisce l’apparente stupore con cui esponenti di rilievo dell’amministrazione comunale – sottolinea il Pd - che ha avuto 6 anni di tempo per studiare una strategia di riqualificazione dell’residenza sanitaria assistenziale, prendono atto di un’emergenza in corso ormai da mesi. Aspettiamo ancora risposte e rassicurazioni da parte del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali Sara Viola". E i dem concludono: "Ci auguriamo che l’incuria e il degrado non servano ad aprire la porta a ipotesi di cui già qualcuno parla ad alta voce. Il sindaco ci dica se valuta come un’alternativa possibile la dismissione di un presidio di assistenza pubblica per aprire una fetta di mercato ai privati".

E.S.