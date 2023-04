Sabato mattina visita guidata

“Luna la Splendida” è la visita guidata dedicata al sito archeologico di Luni Antica organizzata per sabato 29 nell’ambito di Girovagando dall’associazione delle guide turistiche. Breve percorso a piedi, partendo dal nuovo Parco Portus Lunae di Luni Mare e attenzione sul paesaggio variegato nel quale i resti dell’antica città sono immersi, provando a immaginare come dovesse apparire ai naviganti questo vasto e articolato territorio “d’acqua”, che nei secoli ha cambiato la sua fisionomia. La costa marina si è allontanata, l’ampia rada fluviale si è prosciugata, ma ancora si coglie la peculiarità dell’antico insediamento che fu in primis città portuale. Partenza ore 9.30 al cancello di entrata del Parco Portus Lunae (via Fratelli Rosselli). Visita a pagamento, durata 3 ore. [email protected]