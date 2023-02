“Ruzante” tra tragico e comico Amori disperati in tempi di guerre

Nell’ambito della stagione di prosa ’Cuori Impavidi’, martedì e mercoledì alle 20.30 va in scena il Teatro Stabile di Bolzano in “Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempi di guerre)”. Uno spettacolo ironico e raffinato che vede protagonista Natalino Balasso, già comico a Zelig, Mai dire Gol e altri programmi cult televisivi.

L’artista riscrive l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante e interpreta questo nuovo testo, nato da una profonda ricerca linguistica, assieme ad Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel. Marta Dalla Via, elegante caratterista e profonda conoscitrice delle corde espressive di Balasso Ruzante, dirige un ensemble raffiatato, tesse i fili e i toni e calibra la vis comica con quella drammatica.

"In principio c’era il “ruzzare”. Ovvero il rincorrersi per giocare. Giocare e recitare sopra radici teatrali e linguistiche senza inciampare. Balasso ci è riuscito – è la presentazione dello spettacolo – intrecciando una compilation di testi tratti dall’opera di Beolco e re-inventando un gergo che ne mantenesse senso e suono. Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un neo dialetto obliquo, abbondante e spassoso che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. Un uomo contemporaneamente furbo e credulone pavido eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale". Angelo Beolco, con il suo alter ego e le sue opere, voleva forse dimostrare "che un altro modo di fare artecultura era possibile e provava a fare azioni sceniche antisistema anche quando era accolto da quel sistema". In questo "la vicinanza con la poetica e la visione di Natalino Balasso è evidente. In questo mondo di villani dove la peste va e viene, tragico e comico sono fusi e conditi da desideri fisici inappagati e diritti non riconosciuti. Attraverso un profondo lavoro umoristico si cerca di demistificare la città, il potere, l’idea falsata di benessere alle quali questi villani hanno sacrificato tutto". Lo spettacolo è di e con Natalino Balasso e con Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, regia di Marta Dalla Via, scene di Roberto Di Fresco, costumi di Sonia Marianni e- luci di Luca de MartiniSono ancora disponibili singoli biglietti per le due serate. Info biglietteria 346 4026006 (anche whatsapp).