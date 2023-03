“Running for Malawi” Domenica corsa solidale

Mancano pochi giorni alla "Running for Malawi", la marcia di solidarietà ludico motoria per la raccolta fondi da destinare alla comunità africana di Balaka, legata da un rapporto di fraterna amicizia con il comune di Arcola. L’appuntamento è domenica con partenza dalle 8.30 alle 9.30 dai giardini del pozzo di via Valentini, dove dalle 11 sono previsti arrivo e premiazione. Organizzati due percorsi da 6 e da 14 chilometri che attraverseranno i borghi di Monti, Fresonara, Baccano e Arcola centro storico (dove sarà possibile visitare la torre pentagonale a cura della Pro loco) arrivando fino al Forte di Canarbino per i più allenati. Il costo della marcia è di 3,50 euro (sopra i 10 anni), il ricavato verrà consegnato a padre Mario Pacifici, responsabile della cooperativa Andiamo che opera nella comunità di Balaka, in occasione dello spettacolo estivo dell’Alleluja Band. L’evento è inserito nel calendario del comitato marce La Spezia e Lunigiana, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli sponsor Cirfood e Evolution Sport.