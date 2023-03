Ruba al supermarket e si fa largo a spallate Arrestato per rapina impropria dai carabinieri

Arrestato per rapina impropria dai carabinieri un 48enne originario di Pisa, Andrea Del Bravo. I fatti sono avvenuti all’Ipercoop di Sarzana; credendo di non essere visto, aveva rotto le placche antitaccheggio ed asportato numerosi oggetti informatici per un valore complessivo di 400 euro. Vistosi scoperto dalla vigilanza, aveva tentato una rocambolesca fuga spingendo e strattonando la guardia giurata. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Sarzana, arrivati immediatamente sul posto, riuscivano a bloccarlo e trarlo in arresto. Ieri il giudice Carta ha convalidato l’arresto e disposto la remissione in libertà, in quanto incensurato. Il pm Casseri aveva chiesto l’obbligo di firma a Pisa.