Ruba 400 euro di accessori nel reparto informatica, 48enne arrestato dai carabinieri

Carabinieri all'Ipercoop di Sarzana

Sarzana, 8 marzo 2023 – Fa razzia nel reparto elettronica dell'Ipercoop a Sarzana, ma viene scoperto e spintona la guardia giurata, poi arrivano i carabinieri e finisce in manette.

È accaduto ieri pomeriggio quando un 48enne italiano originario di Pisa, ma di fatto senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi analoghi reati, all’interno del supermercato sarzanese, credendo di non essere visto, ha rotto le placche antitaccheggio ed preso numerosi oggetti informatici per un valore complessivo di 400 euro. Veniva però sorpreso dal personale della vigilanza ed immediatamente inseguito, ma, scoperto, ha tentato una rocambolesca fuga, spingendo e strattonando la guardia giurata che poi è finita a terra.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana, arrivati immediatamente sul posto, sono riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto.

Gli oggetti sono stati subito recuperati e restituiti, ed il malfattore è stato accompagnato in caserma per lo svolgimento di ulteriori attività di accertamento.

L’arrestato, dopo aver passato la notte nella camera di sicurezza, è stato processato, questa mattina al tribunale della Spezia, con il rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell’arresto.

m. magi