Rotatoria “sperimentale” da 5 anni I blocchi in plastica sono pericolosi

Aspettando la rotatoria i consiglieri comunali hanno lanciato una richiesta di aiuto anche al ministro. Silvio Ratti e Eleonora Aiesi di ’Uniti per cambiare’, lista di opposizione di Santo Stefano Magra, si sono rivolti direttamente al Ministero delle infrastrutture i oltre che a Anas, referente del progetto che da quasi 5 anni è in fase di sperimentazione in via Cisa all’altezza di via 27 Gennaio, a poca distanza dall’ingresso del paese, per sollecitarne la messa in sicurezza. La rotonda è ancora un cantiere delimitato da blocchi di plastica che, nei giorni scorsi, hanno rischiato di creare non pochi problemi al transito a causa del forte vento che ha spazzato la zona. Dopo l’iniziale sperimentazione che il comando della polizia municipale, all’epoca diretto da Flavio Toracca, condivise con Anas era arrivato il via libera alla trasformazione definitiva dell’infrastruttura. Ma ancora non ci sono tracce di sviluppo tanto che i consiglieri di opposizione, dopo le interrogazioni presentate a sindaco e assessori, si sono rivolti direttamente al Ministero sollecitando un intervento affinchè il piano abbia finalmente una accelerazione.

"Si tratta di un’opera necessaria – hanno ricordato Silvio Ratti e Eleonora Aiesi – per consentire l’immissione in sicurezza in una via altamente trafficata come la Cisa. Sono state poste delle barriere stradali in plastica che avrebbero dovuto essere una sperimentazione ma da anni ancora oggi costituiscono la vera e propria rotonda. Con l’aggravante però di una situazione degradata e una segnaletica a terra ormai scomparsa. Abbiamo presentato oltre un anno fa una interrogazione alla sindaca e agli assessori comunali ma la competenza parrebbe essere di Anas. Non è possibile che la viabilità in una via di traffico intenso come la Cisa possa essere ancora regolata da birilli in plastica e da una segnaletica orizzontale fatiscente".

m.m.