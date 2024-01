Luni, mugugni per la nuova rotatoria. "Corsie strette. Continui pericoli nel percorrerla"

Luni, 14 gennaio 2024 – Anche il capogruppo di opposizione della lista ’Insieme per Luni’, Davide Paolo Poli, si fa portavoce dei crescenti mugugni che riguardano la nuova rotatoria in via di realizzazione in via Dogana.

"Si tratta di un’opera che residenti e automobilisti definiscono “ inutile e pericolosa” – spiega l’esponente della minoranza consiliare –, persone che per lavoro e per altre necessità, sono costrette a percorrere la nuova rotatoria di via Dogana ogni giorno" e che quindi hanno potuto testarne la funzionalità.

Secondo quanto riferisce Poli, "le segnalazioni di pericoli riscontrati nel percorrere la rotatoria sono diverse: danni ai cerchi e alle gomme, pericolo di ribaltamento del veicolo anche a bassa velocità, rischio per i mezzi pesanti di scontrarsi con la rotatoria verso destra, poiché non ci sono gli spazi per passare scendendo verso Dogana, e pericolo di invadere la corsia".

Il capogruppo spiega che in buona sostanza le contestazioni derivano dal fatto che "il rondò ha le corsie ristrette e ciò rende difficoltoso e pericoloso il passaggio dei mezzi, soprattutto quelli più grandi e pesanti. Considerate le segnalazioni arrivate – conclude il consigliere –, abbiamo effettuato un sopralluogo, trovando sul posto anche i tecnici comunali, dal quale è emersa una soluzione attuabile prima del completamento dei lavori: occorre allargare la rotatoria della strada provinciale di via Dogana nel punto di entrata e uscita da e verso Isola".