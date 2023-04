Rotatoria, i lavori di riqualificazione verso lo sprint finale

La rotatoria di piazza San Giorgio sta diventando il punto di riferimento cittadino. Dopo anni di attesa della conclusione del progetto il traguardo sembrerebbe dunque ormai vicino, almeno a giudicare dai continui abbellimenti proprio del "cerchio" che disciplina il transito veicolare tra le vie di accesso al centro storico cittadino. Ieri è stata applicata la decorazione riportante il nome di Sarzana utilizzando un materale in acciaio anticato, già in stile arrugginito, che ricalca perfettamente quello utilizzato per realizzare il palco della musica di piazza De Andrè. Dopo l’ulivo posato la settimana scorsa è stata posizionata la scritta che dovrebbe quindi aver completato il disegno rinunciando quindi al mosaico inizialmente previsto in onore alla Cattedrale di Santa Maria. Sempre a corredo dell’intervento sulla piazza è stato realizzato un dosso rallentatore in via Brigata Ugo Muccini e spostato quello di via Sobborgo Emiliano di 5-6 metri.