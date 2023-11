"Rotatoria a Casano di Luni: accelerata alla realizzazione entro fine anno"

Cambia la viabilità per dare una accelerata ma soltanto alla realizzazione del progetto e affrettare la conclusione entro fine anno. Da stamani, lunedì, verrà quindi chiuso al transito il tratto finale di via Larga compreso tra via Monte dei Frati e l’ingresso su via Dogana a Casano di Luni. Un provvedimento necessario per progredire nella realizzazione della rotatoria stradale che rientra in un più ampio pacchetto di interventi infrastrutturali predisposti dal Comune di Luni nella piana. Nei giorni scorsi era già stata posizionata l’apposita segnaletica stradale che indicherà i percorsi alternativi all’area cantiere per evitare ingorgi e disagi. Si tratta di un intervento atteso da anni per il quale verranno investiti 450mila euro grazie a un forte contributo del dipartimento delle infrastutture di Regione Liguria. La conclusione della prima parte dell’opera è fissata entro la fine dell’anno.