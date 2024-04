River, il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Nulla da fare anche al Consiglio di Stato per la società proprietaria del River Sporting Club, compendio sede di uno dei più noti circoli tennistici della provincia. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza con cui il Tar nel maggio dello scorso anno aveva cassato il ri corso

presentato dalla società proprietaria degli immobili sui quali gli uffici comunali avevano scovato abusi edilizi. Nella fattispecie, il Comune aveva intimato la demolizione delle opere abusivamente realizzate su suolo demaniale, ovvero un campo da calcetto con platea in calcestruzzo, un campo da paddle coperto, una porzione di campo da paddle scoperto, una platea in calcestruzzo e una porzione di recinzione e cancello. La società proprietaria aveva impugnato non solo le diffide e gli atti disposti dagli uffici per contestare gli abusi edilizi, ma anche i provvedimenti con cui il Comune aveva dapprima rigettato l’istanza di conformità e poi ordinato la demolizione. "Le opere abusivamente realizzate nel contesto tutelato hanno determinato una significativa modificazione del contesto per la cementificazione di ampie aree di terreno naturale situato in fascia fluviale" si legge nella sentenza. In questi mesi, la proprietà ha avviato contatti con gli uffici comunali per sanare le strutture.

mat.mar