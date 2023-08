“Ritratti di un paese” Tutti in piazza per una foto

Un sedia in piazza e un sorriso davanti alla macchina fotografica per lasciare un segno nel tempo grazie a un semplice scatto. L’iniziativa denominata "Ritratti di un paese" è organizzata dall’assessore Paolo Ruffini del Comune di Santo Stefano Magra ed è rivolta a tutti i residenti, giovani e non soltanto, che vogliano essere testimoni del tempo lasciando così a futura memoria i loro volti. Tutte le immagini saranno poi ordinate in una raccolta che verrà poi pubblicato e presentato alla cittadinanza. Grazie agli scatti del fotografo professionista Paolo Zavanella, autore anche di diversi seminari in materia, e la collaborazione del circolo Arci di Santo Stefano Magra che si affaccia sulla piazza Garibaldi verranno allestiti dei veri set fotografici aperti a tutti i residenti del territorio santostefanese ma anche a chi è originario e magari adesso risiede in un altro Comune ma continua a conservare le radici. Sarà anche una bella occasione per rimettere insieme tanti volti che attraverso un ritratto fotografico spiegheranno la storia e il significato di tante generazioni. Chi vorrà aderire potrà mettersi in posa all’Arci di piazza Garibaldi il 26 e 27 agosto dalle 15.30 alle 19; 9-10 settembre 10.30-13 e 15.30-19 infine 16-17 settembre dalle 15.30 alle 19. La pubblicazione dell’album è prevista il 15 ottobre.