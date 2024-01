"Ritardo di tre anni. Pensate ai parchi"

Tra i cittadini che hanno assistito alla presentazione del piano per l’installazione delle antenne telefoniche da parte dell’estensore, il professor Gianfranco Cellai, sabato in sala consiliare, anche Carlo Ruocco del comitato ’Sarzana che Botta’, il quale ha chiesto di riattivare i rapporti con Arpal per monitorare le emissioni dei nuovi impianti e verificare che siano conformi al regolamento.

Il capogruppo consiliare di minoranza di ’Sarzana protagonista’, Matteo Tiberi, ha aggiunto: "Il più contento di essere qui sono io ma siete in ritardo di tre anni. Bene la fase partecipativa che però deve proseguire coinvolgendo attivamente le consulte territoriali e i tecnici. Il margine di manovra dei comuni rispetto alle richieste dei gestori è veramente limitato, ma la priorità deve restare quella di tutelare la salute dei cittadini. Per questo sarebbe opportuno che tra le aree sensibili, come ricordato dalla neo consigliera Sabina Ambrogetti, ci fossero anche i parchi pubblici, oltre che scuole e strutture sanitarie".