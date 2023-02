Rissa con il machete: città vietata a 8 giovani

Città vietata per otto ragazzi protagonisti, nella notte del 28 gennaio scorso, della rissa scoppiata in piazza Garibaldi che ha portato al ferimento di due giovani uno dei quali ha rischiato di perdere l’uso della mano sinistra a causa di un colpo di machete sferrato da distanza ravvicinata che gli ha provocato una grave lesione.

Dopo l’arresto di un ventenne coinvolto nella rissa, per il quale è già stato adottato il provvedimento dei domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, il questore della Spezia Lilia Fredella ha accolto la proposta del capitano della compagnia dei carabinieri di Sarzana, Luca Panfilo, di adottare nuove pesanti misure di sicurezza. Per questo è stato firmato il provvedimento che vieta a otto ragazzi di accedere e frequentare le aree urbane centrali del Comune di Sarzana dalle 18 fino alle 5 del mattino di ogni giorno. Il provvedimento è quello del Daspo urbano "Willy" e prevede una durata in media di un anno e sei mesi, fino ad un massimo di 2 anni.

Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sarzana, sentendo vari testimoni e avvalendosi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, avevano portato all’identificazione e denuncia dei responsabili. Adesso è arrivato il provvedimento del Daspo urbano che vieterà la frequentazione del centro storico cittadino dal pomeriggio fino all’alba agli otto protagonisti del gravissimo episodio di violenza che ha profondamente turbato tutta la città.