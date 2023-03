"Risorse esterne e investimenti, risultati ottimi"

Approvati, con il sì solo della maggioranza, il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2023 - 2025. Come prevedibile, vista la campagna elettorale già in corso con le elezioni fissate per il 14 e il 15 maggio, la seduta fiume di martedì – che ha ampiamente superato le 7 ore di durata – si è trasformata in una vera e propria resa dei conti. Una contrapposizione tra visioni della città che ha visto succedersi una lunga serie di botta e risposta tra maggioranza e opposizione.

"Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati sono stati ampiamente raggiunti – ha spiegato l’assessore Daniele Baroni durante l’esposizione del Dup – dalla Sarzana legale e trasparente grazie alle procedure amministrative di bilancio, a bandi e affidamenti, e al recupero dell’evasione, alla Sarzana sicura, con un rafforzamento delle risorse dedicate a quel capitolo". La maggioranza ha rivendicato i suoi punti di forza: la capacità di intercettare fondi all’esterno per portare avanti opere pubbliche, forte dell’enorme numero di gare d’appalto (106) nel corso della legislatura, e gli investimenti sul capitolo della cultura che si sono riversati sull’incremento del flusso turistico in città, soprattutto straniero, che ha superato del 120% i dati del 2018.

La minoranza – partendo dalla sanità, per arrivare alla sicurezza passando per il sociale e alla mancata realizzazione del Piano urbanistico comunale – ha invece fatto leva sulle criticità dell’amministrazione Ponzanelli. "Dopo quasi ci 5 anni non si può fare solo propaganda, servono anche i risultati – ha commentato Paolo Mione (In Azione per Sarzana) –. E se i risultati sono le due rotonde, quella di piazza San Giorgio e quella all’incrocio di via Muccini, sono decisamente scarsi. Sulla sicurezza gli investimenti li avete fatti ma male, considerando che la delinquenza ha raggiunto livelli apicali". "Sulla Ztl, avete messo in atto una gestione schizofrenica – ha aggiunto Daniele Castagna (Pd) –. Gli orari di accesso cambiano continuamente. Manca una visione di insieme o il coraggio di prendere una posizione?". Beatrice Casini, oltre ad aver ricordato che dal 2021 a oggi è aumentata è la pressione fiscale sui cittadini, ha incalzato: "Avete iniziato diverse opere opere pubbliche, ma quali avete finito? Non certo la piscina di Santa Caterina, l’eterna incompiuta di cui è dal 2018 che dite che i lavori sono a un passo dalla conclusione".

A rispondere alle accuse dell’opposizione ci ha pensato la sindaca: "Quelli di prima sono quelli di oggi e anche quelli che proponete domani –. Non accetto lezioni sulla sicurezza da chi pensava che Sarzana fosse sicura con due telecamere, che abbiamo invece portato a 118. Sulla messa in sicurezza del territorio, le frane 8,9, 10, erano li da tempo immemore. Non ve lo ricordate? Gli argini del Parmignola e l’impianto idrovoro, non sono forse interventi conclusi? Questa sera ho sentito diverse fandonie, balle spaziali e fake news".

Elena Sacchelli